FINE SETTIMANA Il maltempo condiziona gli eventi a San Marino e in Riviera Rinviato invece a domani "Borgo in Festa"; slitta il concerto a Riccione

Il maltempo condiziona gli eventi a San Marino e in Riviera.

La pioggia delle ultime ore e il brusco calo delle temperature stanno mettendo in difficoltà gli organizzatori degli eventi in programma in quest'ultimo weekend di agosto.

San Marino Comics sta spostando alcuni appuntamenti al chiuso, ma al momento conferma l'appuntamento di questa sera “Lupin III e la macchina del tempo” con Raggi Fotonici, Stefano Onofri, Mauro Goldsand, Maura Cenciarelli e Monica Ward, e la partecipazione speciale di Cristina D’Avena. Come da programma, in caso di pioggia l'evento clou del Festival verrà spostato al Teatro Titano.

Confermata anche la data di questa sera, nella sua Cattolica, del “Tour estemporaneo” di Samuele Bersani all'Arena della Regina di Cattolica, in Piazza della Repubblica.

Il concerto di Peppe Servillo, Javier Girotto, Natalio Mangalavite, L’anno che verrà - Omaggio a Lucio Dalla, previsto per domani 29 agosto alle ore 6 a Riccione nell’ambito della rassegna “Albe in controluce”, è rinviato. La nuova data dello spettacolo verrà annunciata a breve.



Anche l'evento “Borgo in festa” è stato rimandato a domani sera. Ospite d'eccezione Carlo Frisi in “Falsi d'autore”, ai cui seguirà il Dj set con Lorenzo Giardi; speaker della serata Catia Demonte. Il tutto preceduto, alle 20:00, dalla cena con tagliatelle, salsiccia e braciole.

