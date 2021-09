Il maltempo fa chiudere con una giornata di anticipo la manifestazione "Tuttavia... che spettacolo!"

Chiude con una giornata di anticipo la manifestazione "Tuttavia... che spettacolo!". Gli organizzatori, tramite una nota, hanno infatti comunicato che a causa delle instabili condizioni meteo annunciate per la giornata di sabato 18 settembre, la parte del Programma prevista presso l'Aviosuperficie di Torraccia è stata sospesa. L'afflusso di vento in maniera persistente segnalato dalle previsioni, infatti pregiudicherebbe lo svolgimento in sicurezza delle attività di volo programmate che costituivano la parte prevalente della giornata. Verranno comunque consegnati nelle prossime settimane i fondi raccolti in favore di Still I Rise. Dato l'enorme successo riscontrato, gli organizzatori guardano già all'edizione del prossimo anno, "con la promessa di proporlo ancora più bello e appassionante" - concludono.

