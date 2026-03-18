Il maltempo sferza Romagna e San Marino, rinviate le tradizionali fogheracce

Come anticipato dalle previsioni, il maltempo si è abbattuto su Romagna e San Marino. In mattinata sulle zone più alte del Titano è scesa pioggia mista a nevischio. Resta attiva l’allerta arancione per vento nelle zone montane e gialla su pianura, collina e costa, con raffiche da nord-est che sull’Appennino possono raggiungere i 75-88 chilometri orari. Sulla costa il mare è previsto molto mosso o agitato, con possibili fenomeni di erosione, mentre nelle aree montane non si escludono locali frane nei versanti più fragili.

Le condizioni meteo hanno portato al rinvio in molte località delle tradizionali fogheracce, il falò di San Giuseppe che segna l’arrivo della primavera. A Rimini l’appuntamento slitta a sabato 21 marzo, mentre in alcuni Castelli di San Marino è stato posticipato al 24 marzo, l'altra data legata alla tradizione. Una decisione presa per garantire lo svolgimento in sicurezza, a fronte delle condizioni avverse, per una festa che resta un momento sentito tra tradizione popolare e storia di pagana memoria.







