Il maltempo si abbatte sull'Italia, allerta gialla sul Titano

Il maltempo si abbatte sull'Italia e lo farà ancora per 48 ore. È allerta gialla per temporali, più probabili nell'area centro-orientale dell'Emilia Romagna e a San Marino, con un ulteriore calo delle temperature. Una frana in Savoia ha bloccato la ferrovia Italia-Francia. Potrebbe restare chiusa, per una settimana. Violenti nubifragi a Genova, Trieste, Milano. Allerta rossa in parte della Lombardia.

Esonda un torrente in Valtellina. A passo Tre Croci evacuate 70 persone. Sestriere imbiancato, a Venezia torna l'acqua alta e si alza il Mose. Incendi in Sicilia.

Disagi anche in Europa: il vento forte ha bloccato molti italiani alle Baleari dove sono saltati oltre 120 voli. Blackout a Madrid.

