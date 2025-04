Il manoscritto sui santi Marino e Leo ufficialmente Memoria del Mondo Unesco

È ufficiale l'iscrizione del Manoscritto sulla Vita dei Santi Marino e Leo nel prestigioso Registro della Memoria del Mondo dell'UNESCO. Un riconoscimento che celebra il valore universale di un documento fondamentale per la storia e l'identità della Repubblica di San Marino, dell’Italia e della Croazia, Paesi che hanno congiuntamente avanzato la candidatura. Da qui la soddisfazione del segretario agli Affari Interni, Andrea Belluzzi: "È un grande orgoglio per San Marino portare un nuovo progetto a patrimonio dell'umanità - commenta -. In questo caso si tratta di un libro, si tratta di un progetto per la prima volta presentato da tre Stati, appunto San Marino, la Repubblica Italiana e la Croazia. È un unicum in questo senso".

"Il libro - continua - racconta una storia, la storia di due uomini croati, ai tempi dalmati, che attraversano l'Adriatico, arrivano sulla penisola italica e fondano delle comunità. Uno di loro uno Stato. Questa è una suggestione per nuovi progetti, nuove sfide. Questo risultato che ci inorgoglisce è frutto di un grande lavoro, di un'intuizione che riconosco all'ambasciatore d'Italia Sergio Mercuri, della professoressa Meris Monti, della professoressa Maria Giovanna Fadiga. La storia del nostro Paese diventa memoria del mondo, quindi patrimonio del mondo, così come lo è il mandato che già ci ha dato l'UNESCO di essere patrimonio dell'umanità con il nostro sito. Quindi saremo orgogliosi di raccontare in un contesto internazionale, mondiale, come Expo, la storia della nostra comunità, del nostro Paese".

Nel video l'intervista al segretario agli Affari Interni, Andrea Belluzzi

