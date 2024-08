20-25 AGOSTO Il Meeting scalda i motori: i numeri della kermesse 2024 San Marino tra i protagonisti

Dai 120mila mq di superficie ai 3.000 volontari, dai 450 relatori alle 200 ore di live streaming in 7 lingue: sono i primi numeri ufficiali del Meeting che si terrà dal 20 al 25 agosto a Rimini Fiera. Il programma prevede 140 convegni, 16 mostre sotto la supervisione di 60 curatori, 18 spettacoli distribuiti tra Teatro Galli e location interne, il Villaggio Ragazzi che lo scorso anno ha registrato 17mila presenze, la Cittadella dello Sport con spazi più che raddoppiati (più di 15.000 mq). Cifre che danno come sempre la portata dell'evento.

Tra gli ospiti annunciati il presidente della Corte Costituzionale Augusto Barbera, i vicepresidenti del Consiglio Antonio Tajani e Matteo Salvini, il commissario europeo per l’Economia, Paolo Gentiloni, il vicepresidente del Csm Fabio Pinelli e il presidente del Cnel, Renato Brunetta che non mancherà di confermare il proprio legame con il Titano. Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari invece tra i protagonisti nella giornata del 25 agosto. In programma anche la visita dei Capitani Reggenti, Alessandro Rossi e Milena Gasperoni.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: