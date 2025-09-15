PRIMO GIORNO DI SCUOLA Il messaggio della Reggenza: "La scuola è per sempre" I capi di Stato Denise Bronzetti e Italo Righi inviano un messaggio di vicinanza a studenti, famiglie, dirigenti e personale

Il messaggio della Reggenza: "La scuola è per sempre".

Con l’apertura del nuovo anno scolastico, gli Ecc.mi Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi inviano un messaggio di vicinanza a studenti, famiglie, dirigenti e personale. "Oggi - scrivono - è un giorno speciale per Voi Tutti e per la nostra Comunità.”, sottolineando il valore della scuola come comunità di crescita e di memoria, dove insieme si apprendono conoscenze e valori fondamentali.

“La Scuola è di tutti e per tutti” ricordano i Capi di Stato, sottolineando la responsabilità che coinvolge studenti, docenti, dirigenti e personale non docente nel rendere il sistema scolastico un organo vitale della società. Ribadiscono l’importanza di un impegno condiviso, che si fonda su studio, professionalità e collaborazione con le famiglie.

La Reggenza richiama la necessità di arricchire i programmi con arti, sport e musica, di dedicare spazio alla storia della Repubblica per formare cittadini consapevoli e di affrontare sfide cruciali come denatalità e disinformazione. “Aprire lo sguardo rafforza il pensiero critico e fa comprendere i valori importantissimi della diversità e dell’inclusività.”

Agli studenti un augurio diretto: “Vi auguriamo di incontrare non solo insegnanti ma anche maestri di vita.” Alle famiglie viene chiesta fiducia e impegno attivo, elementi essenziali per un processo educativo efficace. Ai ragazzi l’invito è a credere nel proprio percorso: “La voglia di fare è la condizione vincente per costruire la Vostra esistenza.” Dai Capi di Stato anche una riflessione sull’uso delle tecnologie: gli smartphone sono strumenti preziosi ma non devono sostituire il dialogo né le relazioni autentiche. “Non dimenticateVi mai che l’amicizia è la bellezza di un incontro e di parole che si scambiano a voce.”

La Reggenza augura a studenti e personale "che l’inizio del corrente anno scolastico Vi mostri bellezza, curiosità e voglia di crescere e di fare, ma sempre avendo il rispetto dell’altro.” “La Scuola - concludono - è per sempre!”

Leggi il messaggio integrale della Reggenza

