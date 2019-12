25 DICEMBRE Il messaggio di auguri del Vescovo Turazzi

In occasione del Santo Natale e per il Nuovo Anno, il Vescovo di San Marino - Montefeltro, Mons. Andrea Turazzi rivolge i suoi più calorosi auguri ai fedeli. “Col Natale - dice - ricordiamo i passi che Dio ha compiuto per venire in mezzo a noi”.









I più letti della settimana: