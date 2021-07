Il Ministro Garavaglia a San Marino, mentre si celebrano Festa della Libertà e Festa delle Milizie

Oggi il Ministro del Turismo Italiano Massimo Garavaglia è a San Marino. Una visita che conferma la grande collaborazione fra la Segreteria di Stato per il Turismo e il Ministero italiano. Alle 17.30 ci sarà l’Udienza dai Capitani Reggenti Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini.

"Italia e San Marino non sono mai state così vicine", commenta la Segreteria al Turismo. "Gli incontri bilaterali dei Segretari di Stato con gli omologhi italiani e quelli dei Capitani Reggenti e di una delegazione di Governo con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e con il Presidente del Consiglio Mario Draghi, dello scorso mese di maggio, certificano un rapporto privilegiato che si arricchirà di un ulteriore prestigioso e alto momento politico e istituzionale".









Il Ministro verrà insignito dell’Onorificenza dell’Ordine Equestre di Sant’Agata e poco dopo firmerà, insieme al Segretario Pedini Amati, un Memorandum d’Intesa sull'importanza del turismo per lo sviluppo economico di Italia e San Marino, sancendone la fattiva collaborazione.

E in concomitanza con la celebrazione della Festa della Libertà, si festeggerà anche la Festa delle Milizie, che non si è potuta svolgere il 25 marzo a causa dell'emergenza sanitaria. L'inizio è previsto per le 8.00, i Corpi Militari schierati effettueranno l'Alza Bandiera in Piazza della Libertà, su balcone di Palazzo Pubblico. Il programma, prevede la partenza del Corteo Reggenziale da Palazzo Pubblico alle ore 11 alla volta della Statua della Libertà. Il corteo, aperto da due gendarmi in alta uniforme, raggiungerà la Statua della Libertà, dove i Capitani Reggenti, accompagnati dai Segretari di Stato, poseranno una corona d’alloro in memoria di tutte le vittime del fascismo. Il Corteo, sarà affiancato da una rappresentanza della Guardia del Consiglio Grande e Generale, della Milizia Uniformata e della Guardia di Rocca. La cerimonia terminerà circa alle ore 10.30 con l’Ammaina Bandiera ed il rientro dei Reparti ai rispettivi Quartieri.