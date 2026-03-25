Il modello di Trust sammarinese in evidenza a Bratislava

Tra gli sponsor della conferenza Step, che il 26 marzo raduna a Bratislava, consulenti, esperti e professionisti della pianificazione patrimoniale familiare, anche la sammarinese “Accademia del Trust”. “Oltre a fare formazione in ambito interno alla Repubblica di San Marino uno dei nostri obiettivi – spiega il Presidente dell'Accademia del Trust Massimiliano Rosti - è internazionalizzare l'istituto del trust e questo evento a Bratislava rientra dunque nelle nostre finalità”.

Alla conferenza interverrà il Presidente della Corte per il Trust Andrea Vicari che illustrerà le peculiarità della normativa sammarinese in materia “Riteniamo tra l'altro – osserva Rosti – che abbia dei punti di forza che nessuna altra legge ha nel panorama internazionale. E li vorremmo farli conoscere per fare in modo che sempre più soggetti si rivolgano alla legge di San Marino”. Dunque, secondo l'Accademia del Trust, diversi i vantaggi della legislazione del Titano: “San Marino – conclude Rosti – è uno dei pochi stati che ha una Corte specializzata solo in ambito di trust e affidamenti fiduciari e quindi tutti gli operatori possono venire a San Marino a discutere in materia di trust, sapendo che ci sono dei giudici altamente specializzati che si occupano solamente di questo settore”.









