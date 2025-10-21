Il modello San Marino illustrato all'Università Lumsa: ospite d'onore il Segretario Beccari

Nel video le interviste a Luca Beccari, Segretario di Stato agli Affari Esteri; Francesco Bonini, Rettore Università Lumsa; Pietro Sebastiani, già Ambasciatore d'Italia presso Santa Sede

A Roma il Segretario di Stato agli Affari Esteri Luca Beccari è stato l'ospite d'onore di un incontro all'Università Lumsa, dove ha parlato agli studenti di diplomazia e multilateralismo. Per il secondo anno consecutivo il Segretario di Stato Beccari ha potuto raccontare, ad una platea universitaria attenta e interessata, che ha anche rivolto numerose domande, le caratteristiche della Repubblica di San Marino, da sempre contraddistinte da una forte vocazione al multilateralismo e alla diplomazia, che hanno consentito una indipendenza e una neutralità che durano da oltre 1700 anni. Neutralità che certo non vuol dire indifferenza, ha puntualizzato, ricordando il lungo processo che ha portato, ad esempio, al riconoscimento dello Stato di Palestina, in forza di un mandato unanime giunto dal Parlamento sammarinese, “unico Stato al mondo ad averlo”, ha sottolineato Beccari. Dopo il saluto istituzionale del Rettore dell'Università Lumsa, Francesco Bonini, l'introduzione di Pietro Sebastiani, già Ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede. Entrambi hanno sottolineato la proficua collaborazione con San Marino. In collegamento da remoto anche Leopoldo Guardigli, ambasciatore di San Marino in Francia, in passato studente Lumsa.

