Il mondo in tasca: passaporto di San Marino 37° nel mondo per Passport Reports

Il passaporto di San Marino continua ad aprire molti confini. Per la piattaforma Passport Reports, che misura la 'potenza' dei documenti per viaggiare, il passaporto del Titano è al 37° posto al mondo, su 186 posizioni. Ultimo l'Afghanistan.

La Repubblica ottiene, secondo il sito specializzato, un “punteggio di mobilità” di 158. Significa che 102 destinazioni sono accessibili senza visto, 48 necessitano di un visto all'arrivo o altre procedure semplificate oltre alla presentazione del passaporto, 8 hanno bisogno di un'autorizzazione elettronica (come Regno Unito, Stati Uniti e Canada) e 40 richiedono il visto ancora prima di partire.

Il tasso di 'accessibilità' globale sfiora l'80 per cento. Dividendo l'analisi per aree geografiche, con il passaporto di San Marino si raggiunge il 100 per cento dei Paesi del Golfo, l'87 per cento del Nord America e il 76 per cento degli Stati asiatici. L'area Schengen è senza visto: in Europa, infatti, la possibilità di ingresso con documenti sammarinesi è totale. L'Italia, sempre in base allo studio di Passport Reports, è al 7° posto, insieme ad altri cinque Stati.

Diversi i siti web che propongono classifiche di importanza per i passaporti. Un'altra piattaforma seguita è Passport Index che posiziona San Marino al 15° posto, ma mette un numero maggiore di Stati a pari merito. Il totale delle destinazioni raggiungibili rimane, infatti, lo stesso.







