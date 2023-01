FUNERALI Il mondo omaggia Ratzinger: ragione, fede, amore la sua eredità Papa Francesco nell'omelia: "Grati a Benedetto per dedizione e sapienza"

Applausi e silenzio per l'omaggio a Papa Ratzinger: gli occhi, commossi, di migliaia di persone guardano la bara raggiungere il sagrato. Alla celebrazione in San Pietro politici, capi di Stato e rappresentanti religiosi. L'invocazione a "Santo subito" e i ringraziamenti a Benedetto XVI impressi su cartelli e striscioni esposti in piazza. Molte le bandiere tedesche e polacche, molti i fedeli arrivati dalla Baviera, sua terra natale.

In prima fila, coloro che in questi anni, e fino all'ultimo momento, si sono presi cura del Papa emerito: il segretario, Monsignor Georg Gaenswein e le 'Memores Domini'.

Accolto dalle autorità presenti – tra cui è possibile distinguere i Capitani Reggenti, Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta - Papa Francesco arriva in sedia a rotelle per presiedere la celebrazione. Nell'omelia - molto spirituale, tutta improntata su parole di Fede, - l'onore reso al predecessore con chiari riferimenti alla Sua figura, testimone di Cristo per tutta la vita. Ragione, fede, amore: la sua eredità.

"Benedetto, fedele amico dello Sposo, - dice Francesco - che la tua gioia sia perfetta nell'udire definitivamente e per sempre la sua voce". "È il Popolo fedele di Dio che, riunito, accompagna e affida la vita di chi è stato suo pastore", "Siamo qui con il profumo della gratitudine e l'unguento della speranza per dimostrargli, ancora una volta, l'amore che non si perde; vogliamo farlo con la stessa unzione, sapienza, delicatezza e dedizione che egli ha saputo elargire nel corso degli anni" - aggiunge il Santo Padre.

Sull'altare per la 'liturgia eucaristica', il Cardinale Giovanni Battista Re, prezioso supporto per evitare, come ormai succede da tempo nelle Messe presiedute dal Papa, che Francesco si affatichi.

Quindi il passaggio liturgico del commiato con il quale il Papa emerito viene affidato a Dio. E poi l'ultimo momento di preghiera e commozione, il gesto di Francesco che in piedi appone la mano sul feretro. L'estremo saluto di Bergoglio a Joseph Ratzinger.

Poco prima che la bara lasci il sagrato si alzano lunghi applausi e ripetute ovazioni: la folla accompagna così il rientro del feretro in Basilica.

