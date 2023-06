Il motivo per cui le zanzare pungono determinate persone

Non avere più il problema delle zanzare è il sogno di tutti coloro che hanno avuto notti rovinate da ronzii e pruriti costanti. Non di rado, però, accade che una persona venga punta e un’altra no. In tanti si domandano come mai. A tal proposito è stato pubblicato un nuovo studio su Science che ha cercato di rispondere. "Il team della Johns Hopkins University ha costruito la più grande 'arena per zanzare' al mondo, uno spazio chiuso nel quale hanno dormito i partecipanti all'esperimento ai quali però non è stato chiesto di farsi pungere direttamente, ma solo di emettere odori. Gli scienziati hanno così avuto modo di osservare le scelte compiute dalle zanzare" - riporta Focus - "Il risultato? Gli insetti hanno mostrato una preferenza per le persone che producevano grandi quantità di acidi carbossilici, le secrezioni che idratano e proteggono la pelle, e hanno invece ignorato gli odori che contenevano eucaliptolo. Scoprire quali odori attirano le zanzare e quali le respingono è fondamentale per creare repellenti efficaci e questo studio potrebbe contribuire in modo determinante".