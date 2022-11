Il murales dell'artista brasiliano Kobra per SIT diventa un francobollo

Lo stabilimento SIT a Faetano è diventata quest'estate una “tela di cemento” su cui l'artista brasiliano Eduardo Kobra ha realizzato un murales di oltre 1.000 metri quadrati, tra i più grandi in Europa, che racconta la storia di San Marino. Opera diventata ora anche un francobollo per celebrare i rapporti che legano San Marino al Brasile proprio nel bicentenario della proclamazione d'indipendenza dello stato sud americano.

"È una particolare metafora anche del nostro lavoro - sottolinea Neni Rossini, presidente SIT Group - noi produciamo imballaggi e in qualche modo coloriamo il mondo. Sul grande muro della nostra azienda è nata quest'opera. Ci tenevamo moltissimo, abbiamo conosciuto l'artista Kobra per una fiera importante del settore sei anni fa e da allora ci è venuta l'idea di vederlo all'opera nel nostro paese".

Emissione filatelica da 5 euro pensata proprio per “volare” in tutto il mondo: "Kobra è un'artista di carattere internazionale molto conosciuto nel mondo - dichiara il Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati - e questo francobollo è stato fortemente voluto sia dall'ambasciatore di San Marino in Brasile Filippo Francini sia dal direttore dell'ufficio di Poste Gianluca Amici. Devo una grande sinergia comune che ci ha portato alla realizzazione anche di un francobollo dopo la realizzazione di una grande opera d'arte che oggi chiunque può vedere".

“Con questo francobollo - spiega Filippo Francini, ambasciatore di San Marino in Brasile - celebriamo un grande street artist e i 200 anni di indipendenza Brasile, paese amico. Ci siamo resi conto subito che l’arte di Kobra meritava particolare attenzione ed abbiamo chiesto di poter realizzare questo francobollo. Il Comitato Tecnico Artistico della Divisione Filatelica e Numismatica di Poste San Marino ha raccolto l’idea scegliendo quale parte dell’immagine mettere sul francobollo e quale valore affidargli".

“Grazie alla collaborazione dei colleghi della Divisione Filatelica e Numismatica - aggiunge Gianluca Amici, direttore Poste San Marino - siamo riusciti ad approntare la realizzazione di questo francobollo con un’opera che porterà San Marino nel mondo. In questa iniziativa racchiudiamo tre celebrazioni: quella per il bicentenario dell’indipendenza del Brasile, quella dell’imponente opera d’arte realizzata da Kobra e quella di un’eccellenza imprenditoriale come SIT con la quale oggi siamo particolarmente lieti di collaborare”.

Nel servizio le interviste a Neni Rossini (Presidente SIT Group) e Federico Pedini Amati (Segretario di Stato Turismo)