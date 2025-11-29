TV LIVE ·
Il Natale delle Meraviglie: in una Piazza della Libertà gremita il taglio del nastro

Via ufficiale alla 23esima edizione. Il Centro Storico come palcoscenico diffuso di eventi, intrattenimento e spettacoli live

Le note gospel del coro “Voices of Joy”, ed un Pianello gremito, a salutare l'inizio di uno degli appuntamenti più amati e conosciuti di San Marino. Fino al 6 gennaio eventi ed attrazioni in Centro Storico: dai tradizionali mercatini, alla pista di pattinaggio nel catino illuminato della Cava dei Balestrieri; fino all'area per bimbi e famiglie di Campo Bruno Reffi.

D'impatto il tema scelto per questa edizione: “Una Storia Senza Tempo”. Per il taglio del nastro - oltre al Segretario di Stato Pedini Amati – la Dirigente dell'Ufficio del Turismo, il CEO di NexTime, il direttore artistico dell'evento, il Capitano di Castello; ogni anno, ha sottolineato Alberto Simoncini, il Centro Storico – Patrimonio UNESCO - si trasforma in qualcosa di meraviglioso. Una sorta di palcoscenico diffuso, il cuore di Città; con spettacoli live, intrattenimento, installazioni, videomapping nei luoghi più iconici. Le luci come elemento chiave.

La lunga cavalcata fino all'Epifania – con la Festa di Capodanno in Piazza Sant'Agata, a salutare il 2026 -, è insomma iniziata; e già con una grande partecipazione. Fondamentale il fattore comunicazione; seppure il Natale delle Meraviglie sia ormai ben conosciuto in tutta la Penisola: difficile, del resto, immaginare una location più suggestiva.

Nel servizio le interviste al Segretario di Stato Federico Pedini Amati e ad Annachiara Sica (Direttore Ufficio del Turismo)




