Il Natale delle Meraviglie: verso il gran finale dell’Epifania

Una Storia Senza Tempo prosegue fino al 6 gennaio

2 gen 2026
Turisti in Centro Storico
Turisti in Centro Storico

Archiviata la grande festa di Fine Anno, il Natale delle Meraviglie si avvia verso il finale, “forte dell'ottimo riscontro per questa 23° edizione” in quanto a gradimento e presenze – commentano soddisfatti gli organizzatori. Il Capodanno ha portato tanta gente in centro storico attirata dalle proposte giornaliere di intrattenimento.

Occhi puntati ora al 6 gennaio che prevede musica, festa e allegria nelle vie e nelle piazze, per celebrare l'Epifania e chiudere in bellezza la manifestazione. La Befana accoglierà i bambini al Villaggio Senza Tempo in Campo Bruno Reffi mentre alle 16.30 tutti con il naso all'insù davanti al Palazzo del Turismo dove la vecchina più amata si calerà dall'alto per distribuire dolcetti.

Menzione speciale per Kalù alias Pappo Natale e il suo Laboratorio di Piccolo Circo, dedicato ai bambini dai 5 ai 12 anni, incentrato su psicomotricità e giocoleria di base.

Sempre aperti i tradizionali mercatini.




