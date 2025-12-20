Il Natale si avvicina: ecco quanto spenderanno gli italiani per cenone e regali Aumenta la spesa degli italiani. Pesa l'aumento dei prezzi, soprattutto sui 10 milioni di poveri. Protagonisti sotto l'albero prodotti enogastronomici

Sale la spesa per i cenoni di Natale: gli italiani sborseranno 3 miliardi e mezzo, 500 milioni in più dell'anno scorso. Crescita motivata, prevalentemente, dall'aumento dei prezzi, delle retribuzioni lorde e dal numero record di occupati nel 2025.

E se da una parte le tredicesime crescono da 51,3 a 52,5 miliardi di euro, dall'altra la capacità di spesa reale delle famiglie viene significativamente erosa dall'inflazione. Si allarga inoltre la forbice sociale tra chi mantiene capacità di spesa e chi invece affronta difficoltà crescenti sui beni di prima necessità.Il ceto medio appare indebolito, mentre l'esercito dei poveri, tra assoluti e relativi, raggiunge quota 10 milioni. Capitolo regali di Natale, secondo Confcommercio quasi 9 italiani su 10 spenderanno fino a 300 euro mentre aumenta, anche se di poco, la quota di chi supererà questa cifra.

Tra coloro che percepiscono la tredicesima, quasi il 18% la impiegherà proprio per acquistare doni. Tra quelli più ricercati, si confermano i prodotti enogastronomici, vini e liquori, grandi protagonisti sotto l'albero anche sull'onda del riconoscimento della cucina italiana patrimonio dell'Unesco.

E se i più piccoli attendono con impazienza il momento in cui scartare, per gli adulti il conto alla rovescia riguarda il cenone, che vedrà riunite in media 10 persone, con menu che celebreranno le eccellenze Made in Italy. Le bollicine italiane si confermano protagoniste indiscusse: 60 milioni di tappi di spumante e prosecco tricolore salteranno durante i brindisi.Domina la tradizione gastronomica: vongole e frutti di mare per primi piatti (310 milioni di euro, con impatti significativi legati alla devastazione del granchio blu); pesce per i secondi (625 milioni); carne, salumi e uova (530 milioni); vini, spumanti e prosecchi (485 milioni).

Frutta, verdura e ortaggi valgono 450 milioni, mentre pasta, pane, farina e olio raggiungono quota 305 milioni. Immancabile il tagliere di formaggi freschi e stagionati (235 milioni), seguito dal carrello dei dolci natalizi dominato da panettone, pandoro e specialità regionali (530 milioni).

