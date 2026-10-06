Il Nobel per la Fisica 2026 a Francis Halzen

Il premio Nobel per la Fisica 2026 è stato assegnato a Francis Halzen, fisico belga-americano di 82 anni, per il contributo fondamentale alla realizzazione dell’IceCube Neutrino Observatory e alla scoperta dei neutrini ad alta energia di origine astrofisica.

Halzen, professore all’Università del Wisconsin-Madison, è stato tra i principali artefici di IceCube, un gigantesco rivelatore costruito nei ghiacci dell’Antartide, nei pressi del Polo Sud. L’osservatorio utilizza oltre 5mila sensori collocati in profondità nel ghiaccio e distribuiti su un volume di circa un chilometro cubo. Il suo obiettivo è intercettare i neutrini, particelle elementari estremamente difficili da rilevare perché interagiscono pochissimo con la materia e possono attraversarla quasi indisturbate.

Proprio questa caratteristica consente agli scienziati di utilizzarli come una sorta di “messaggeri” provenienti dalle regioni più remote dell’Universo. Attraverso IceCube è stato infatti possibile osservare neutrini provenienti da sorgenti esterne al Sistema Solare e ottenere nuove informazioni su alcuni dei fenomeni cosmici più estremi, dalle esplosioni stellari ai buchi neri. L’idea alla base dell’esperimento era stata proposta da Halzen già nel 1988. IceCube è stato poi completato nel 2011 e negli anni successivi ha contribuito ad aprire una nuova frontiera nello studio dell’Universo, quella dell’astronomia dei neutrini.

Tra i nomi indicati alla vigilia come possibili candidati al Nobel figurava anche quello del fisico italiano Federico Capasso, docente ad Harvard e conosciuto per le sue ricerche nel campo dell’ottica e della fotonica.













