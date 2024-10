“GRANDI POTENZIALITÀ” Il nuovo DG Roberto Sergio in visita per la prima volta alla San Marino Rtv Già al lavoro per il rilancio dell'azienda, da tempo in una fase patrimoniale delicata. Plauso ai dipendenti per aver affrontato il periodo di vacatio con professionalità

“La parola 'interim' solo un fatto formale, la presenza ci sarà perché sarò Direttore Generale a tutti gli effetti, per il tempo necessario, che non ha scadenza”. Si presenta così, Roberto Sergio ai dipendenti della San Marino Rtv, a pochi giorni dalla nomina avvenuta in Cda a Viale Mazzini e tempestivamente salito sul Titano per un primo contatto con l'Azienda da mesi in una fase delicata: nuova guida in grado di muovere le leve giuste nel doppio ruolo di Direttore Generale della Rai e con una visione chiara dei primi interventi da mettere in campo: “Già al lavoro - assicura - su ipotesi di palinsesto; nuovi programmi che possono essere messi a disposizione dalla Rai; eventi che potrebbero contribuire ad una crescita dei ricavi e quindi ulteriori sviluppi per la Rtv; e poi l'innovazione tecnologica, per poter usufruire di studi avanzati evitando costi di scenografia, e investimenti infrastrutturali. L'obiettivo – anticipa – è definire un bilancio in pareggio per il 2024 e auspicabilmente in attivo nel 2025”.

“Grandi potenzialità. Voi avete fatto uno straordinario lavoro – ha detto ai nostri microfoni il DG Roberto Sergio - anche soprattutto in un periodo di vacatio della Direzione Generale. Sono convinto che si può ripartire da basi molto, molto solide. Bisognerà lavorare bene insieme, bisognerà immaginare nuovi scenari sui quali confrontarsi. Io sono fiducioso, è fiduciosa la Rai che ha scelto di essere presente e di impegnarsi in maniera forte per il rilancio di San Marino Rtv e quindi sono contento di essere oggi qui con voi”. Tra le priorità, il mantenimento dei posti di lavoro.

Insieme al Direttore, uno staff di professionisti – Marco Lanzarone, oggi qui presente e Paola Marchesini – ad accompagnare Rtv verso il nuovo corso.

“La San Marino Rtv c'è sempre stata, lo ha dimostrato quando non aveva un Direttore, siete stati bravissimi nel periodo di vacatio. Oggi c'è un grande Direttore Generale, uomo Rai di primo piano. Abbiamo grandi aspettative. Qui oggi a pochi giorni dalla sua nomina, ha voluto toccare con mano questa realtà. Abbiamo come Stato, come Paese, come San Marino Rtv, come emittente di Stato la possibilità di rilanciare davvero questa realtà. E' nelle corde del Direttore Generale nuovo, - afferma il Segretario di Stato all'Informazione Federico Pedini Amati - ha volontà di farlo, ha dei collaboratori pronti a dargli una mano. Io sono sicuro ogni dipendente di Rtv, dal primo all'ultimo, faranno il proprio lavoro per portare in alto la nostra Televisione di Stato. E' un lavoro collegiale del Governo, il Segretario Beccari e il Segretario Fabbri erano con me in questo viaggio, abbiamo voluto fortemente che il nuovo Direttore fosse un uomo di primo piano di Rai e Rai ha risposto "presente"”.



Rilancio che conta sulla piena collaborazione del Governo e di ERAS, ribadita dal Segretario di Stato all'Industria e Telecomunicazioni, Rossano Fabbri e dal Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari, a confronto in mattinata con Sergio a Palazzo Begni.

“Credo che Rai, mettendo in campo il suo Direttore Generale, ha dato un segnale importantissimo di attenzione alla nostra emittente - dichiara il Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari - quindi credo che la figura di Roberto Sergio sarà quella che meglio di altri potrà permettere di consolidare questa collaborazione. Rtv necessita sicuramente di tante cose, necessita di investimenti, di una programmazione a lungo termine di quelle che possono essere le linee di sviluppo, e ovviamente lo dobbiamo fare con il nostro socio che anche il principale partner tecnologico e di prodotto, quindi direi una sinergia perfetta per avviare il nuovo ciclo”.

La nomina di Roberto Sergio ora dovrà essere approvata in Cda di Rtv e Assemblea dei Soci.

Nel video le interviste a Roberto Sergio, Direttore Generale San Marino Rtv; Federico Pedini Amati, Segretario di Stato all'Informazione; Luca Beccari, Segretario di Stato per gli Affari Esteri.

