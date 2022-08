APPARECCHIATURE MEDICHE Il nuovo gioiello dell'Ospedale di Stato si chiama tomografia computerizzata spirale Tac ad altissima tecnologia, produce scansioni in tre secondi ed emette fino all'80% di radiazioni in meno

Entrata in funzione la nuova tac all'ospedale di Stato, che esegue scansioni in pochissimi secondi. Acquistata e già in funzione la nuova tomografia computerizzata spirale multistrato in dotazione alla Radiologia dell'ospedale di Stato. E' un'apparecchiatura di ultima generazione, costata 370mila euro, di altissima tecnologia, che migliora in maniera significativa l'esecuzione delle indagini diagnostiche. Emette fino all'80% in meno di radiazioni, garantendo al tempo stesso una superiore qualità dell'immagine, e date le dimensioni superiori del lettino, può essere utilizzata anche da pazienti alti fino a 2 metri e oltre i 200 chili di peso. L'hardware e il software risultano migliori e più veloci, in quanto basati su un sistema di intelligenza artificiale per realizzare la tipologia degli esami che si possono eseguire, comprese specifiche Tac cardiologiche ed esami endoscopici virtuali.

Nel video l'intervista al dottor Marino Gatti, direttore Uoc Radiologia dell'Ospedale di Stato

