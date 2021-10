Il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini sarà a San Marino domani per presentare il suo nuovo libro. "Il paese che vogliamo" verrà presentato alle 18 al Centro Congressi Kursaal, in un evento patrocinato dalle Segreterie di Stato per il Lavoro e l’Informazione, per gli Affari Esteri e per l’Istruzione e la Cultura. L'evento, ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, sarà condotto dal giornalista Sergio Barducci.

