TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:28 Rally dell'Acropoli: Neuville davanti a tutti nello shakedown 19:03 Istanze in ritardo di 10 anni, imbarazzo e scuse del Segretario Fabbri 18:56 Polemica sui tassisti, Fabbri: "Non accettiamo colpe sistemiche, accertare responsabilità caso per caso" 18:44 Europei piccoli Stati: San Marino cede anche a Malta e la ritroverà in semifinale 18:26 Venezuela sotto le macerie, 164 morti e oltre 25.000 dispersi. Al sicuro i concittadini sammarinesi 17:38 Mattarella per gli 80 anni della Costituente: "La Repubblica è di tutti" 16:38 PDL famiglia tra richieste accolte e nodi ancora aperti 16:32 Olimpiadi, svolta storica: il Cio darà 10.000 dollari a ciascun atleta partecipante ai Giochi 14:19 A vent'anni dalla Convenzione ONU, Attiva-Mente si interroga su disabilità, libertà e progetto di vita 13:34 Maturità: a San Marino cominciati gli orali dei licei e consegnati i certificati al CFP
  1. Home
  2. News
  3. Attualità

Il Papa a San Marino, Mons. Beneventi: "Ha confermato la sua gioia di venire in mezzo a noi"

Notizia che ha suscitato un'ondata di viva commozione e profonda gratitudine in tutta la Diocesi

di Silvia Pelliccioni
30 mag 2026

Un annuncio che ha scosso il cuore della Chiesa sammarinese – feretrana, quello della visita pastorale di Papa Leone XIV il prossimo 22 agosto, e ha acceso di speranza un intero territorio. Una presenza attesa, storica, capace di parlare non soltanto ai fedeli, ma a tutta una comunità – sottolinea la Diocesi - che da secoli custodisce una forte identità spirituale, civile e umana, tra la Repubblica di San Marino e le terre del Montefeltro.

“Una notizia che non solo ci riempie di gioia - afferma il Vescovo di San Marino - Montefeltro, Monsignor Domenico Beneventi - ma veramente ci dimostra come il Signore guarda tutti attraverso il Papa che ha una particolare attenzione per tutti. Non poteva non esserci in mezzo a noi se non per confermarci e darci la possibilità di non sentirci piccoli e isolati ma importanti e quando c'è questa importanza c'è sicuramente la fiducia, la fiducia di andare avanti veramente sotto il segno di chi ci conferma con l'amicizia, la presenza e la paterna benedizione”.

Proprio ieri, giovedì 28 maggio, Monsignor Beneventi era tra i Vescovi italiani che hanno incontrato il Santo Padre in Vaticano. Il Papa ha chiesto alla Chiesa e ai Pastori delle Diocesi di avere "il coraggio dell'essenziale! Il coraggio di parrocchie accoglienti e missionarie”. E nell'occasione anche uno scambio diretto sulla visita in territorio del 22 agosto. “Ha confermato la sua gioia - rivela Monsignor Beneventi - di venire qui in mezzo a noi ma soprattutto come tutti sappiamo il Papa già conosceva la nostra Diocesi molto legata alle nostre monache di Pennabilli e con grande piacere lui ha sicuramente apprezzato questo invito”.

Nel video l'intervista a Monsignor Domenico Beneventi, Vescovo della Diocesi di San Marino - Montefeltro. 




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Attualità