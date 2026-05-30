Il Papa a San Marino, Mons. Beneventi: "Ha confermato la sua gioia di venire in mezzo a noi"

Un annuncio che ha scosso il cuore della Chiesa sammarinese – feretrana, quello della visita pastorale di Papa Leone XIV il prossimo 22 agosto, e ha acceso di speranza un intero territorio. Una presenza attesa, storica, capace di parlare non soltanto ai fedeli, ma a tutta una comunità – sottolinea la Diocesi - che da secoli custodisce una forte identità spirituale, civile e umana, tra la Repubblica di San Marino e le terre del Montefeltro.

“Una notizia che non solo ci riempie di gioia - afferma il Vescovo di San Marino - Montefeltro, Monsignor Domenico Beneventi - ma veramente ci dimostra come il Signore guarda tutti attraverso il Papa che ha una particolare attenzione per tutti. Non poteva non esserci in mezzo a noi se non per confermarci e darci la possibilità di non sentirci piccoli e isolati ma importanti e quando c'è questa importanza c'è sicuramente la fiducia, la fiducia di andare avanti veramente sotto il segno di chi ci conferma con l'amicizia, la presenza e la paterna benedizione”.

Proprio ieri, giovedì 28 maggio, Monsignor Beneventi era tra i Vescovi italiani che hanno incontrato il Santo Padre in Vaticano. Il Papa ha chiesto alla Chiesa e ai Pastori delle Diocesi di avere "il coraggio dell'essenziale! Il coraggio di parrocchie accoglienti e missionarie”. E nell'occasione anche uno scambio diretto sulla visita in territorio del 22 agosto. “Ha confermato la sua gioia - rivela Monsignor Beneventi - di venire qui in mezzo a noi ma soprattutto come tutti sappiamo il Papa già conosceva la nostra Diocesi molto legata alle nostre monache di Pennabilli e con grande piacere lui ha sicuramente apprezzato questo invito”.

Nel video l'intervista a Monsignor Domenico Beneventi, Vescovo della Diocesi di San Marino - Montefeltro.