19 GIUGNO 2011 Il Papa a San Marino, Tamagnini: "La soddisfazione di avergli fatto trascorrere una bella giornata" Il Consigliere del Pdcs allora era Capitano Reggente insieme a S.E. Maria Luisa Berti. Giovedì 5 gennaio accompagnerà la Reggenza in carica in Vaticano per partecipare alle esequie del Papa emerito

19 giugno 2011, la data della storica visita pastorale di Joseph Ratzinger sul Titano. Filippo Tamagnini, allora Capitano Reggente, ricorda quei momenti: "La soddisfazione di aver trascorrere al Papa una bella giornata a San Marino. Se ne andò contento" - afferma.

L'omaggio del Santo Padre alle Istituzioni sammarinesi, l'abbraccio alla gente, la ferma e lucida testimonianza di fede come tracce indelebili nella memoria collettiva. Un dono nel dono, da vivere tuttora con pieno senso di gratitudine. Giovedì, Tamagnini accompagnerà i Capitani Reggenti in carica, Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta in Vaticano per rendere l'estremo saluto al Papa emerito.

Nel video l'intervista a Filippo Tamagnini, Consigliere Pdcs.

