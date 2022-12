Il Papa compie 86 anni, "Vorrei la pace nel mondo" Gli auguri di Mattarella e della Cei

Il Papa compie 86 anni, "Vorrei la pace nel mondo".

"Il occasione del "Suo genetliaco desidero rivolgerLe, a nome degli italiani tutti e mio personale, i più sinceri e cordiali auguri di benessere personale e di lunga e proficua prosecuzione del Suo alto magistero". Nel suo messaggio al Pontefice il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sottolinea, tra l'altro, come "acquistano particolare valore gli accorati appelli di Vostra Santità per mettere in guardia la Comunità internazionale sul rischio di una pericolosa deriva verso un conflitto generalizzato". Il messaggio di auguri anche dalla Presidenza della Cei con "l'abbraccio forte e sincero delle Chiese in Italia".

Quale regalo chiederebbe per questo Natale? "La pace nel mondo. Quante guerre ci sono nel mondo! Quella in Ucraina ci tocca più da vicino, ma pensiamo anche al Myanmar, allo Yemen, alla Siria, dove si combatte da tredici anni…". Lo dice papa Francesco in un'intervista al quotidiano spagnolo Abc, di cui oggi è stata diffusa un'anticipazione e che sarà pubblicata domani nella sua versione integrale.

