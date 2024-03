PASQUA Il Papa: "Fermare i venti di guerra su Europa e Mediterraneo" Il pontefice a San Pietro per la messa di Pasqua, poi giro in papamobile e la benedizione Urbi et Orbi

Il Papa: "Fermare i venti di guerra su Europa e Mediterraneo".

Non permettiamo che le ostilità in atto continuino ad avere gravi ripercussioni sulla popolazione civile, ormai stremata, e soprattutto sui bambini. Quanta sofferenza vediamo negli occhi dei bambini. Hanno dimenticato di sorridere i bambini in quelle terre di guerra. Con il loro sguardo ci chiedono: perché? Perché tanta morte? Perché tanta distruzione? La guerra è sempre un'assurdità e una sconfitta! Non lasciamo che venti di guerra sempre più forti spirino sull'Europa e sul Mediterraneo. Non si ceda alla logica delle armi e del riarmo. La pace non si costruisce mai con le armi, ma tendendo le mani e aprendo i cuori". Lo ha detto papa Francesco nel Messaggio pasquale 'Urbi et Orbi'.

