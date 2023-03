VATICANO Il Papa ha ricevuto i Capitani Reggenti [VIDEO] I Capi di Stato di San Marino si sono trattenuti a lungo con il Pontefice; trattati temi internazionali e di attualità

Una giornata purtroppo piovosa ha accolto i Capitani Reggenti Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta, che a pochi giorni dalla fine del loro mandato hanno voluto incontrare Papa Francesco, accompagnati dall'Ambasciatrice di San Marino presso la Santa Sede, Maria Alessandra Albertini e dal Segretario di Stato alle Finanze Marco Gatti, oltre che da pochi parenti ammessi all'udienza, che non era aperta alla stampa. Accolti da monsignor Sapienza, reggente della Casa Pontificia, i Capitani Reggenti si sono trattenuti a lungo con il Pontefice, al quale hanno rinnovato le congratulazioni per i 10 anni di pontificato, iniziato ufficialmente il 19 marzo 2013. Subito dopo l’incontro istituzionale col segretario di Stato Cardinal Pietro Parolin e la visita ai Musei vaticani.

Negli ultimi mesi i rapporti tra San Marino e Vaticano sono stati particolarmente intensi. I Capitani Reggenti Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta sono venuti in Vaticano già un paio di mesi fa, a gennaio, per le esequie del Papa emerito Benedetto XVI, partecipando insieme ad altre autorità italiane e internazionali all'ultimo saluto, mentre lo scorso autunno, 8 ottobre, avevano inviato a Papa Francesco un messaggio in occasione del “Volo della pace” organizzato dall'Aeroclub San Marino: In questo modo la Reggenza ha voluto unirsi agli appelli dello stesso Papa Francesco affinché cessi ogni atto di violenza e aggressione tra Russia e Ucraina.

"Durante i cordiali colloqui in Segreteria di Stato - riferisce il comunicato del Vaticano - sono state sottolineate le eccellenti relazioni esistenti tra la Santa Sede e la Repubblica di San Marino. Ci si è quindi soffermati su alcune tematiche d'interesse per la società sammarinese. Nel prosieguo della conversazione sono state affrontate questioni di carattere internazionale, con particolare attenzione agli sviluppi del conflitto in Ucraina, alle relazioni con l'Europa e alle migrazioni, ed è stata espressa la comune volontà di rafforzare la collaborazione nell'ambito della diplomazia multilaterale".

