Il Papa in viaggio apostolico in Africa

Papa Francesco è partito questa mattina per il suo viaggio apostolico in tre Paesi dell'Africa Australe, il trentunesimo del suo pontificato, che si protrarrà fino al 10 settembre. La prima tappa sarà il Mozambico, nella cui capitale Maputo il Pontefice sbarcherà alle 18.30. Dopo il Mozambico, il Papa si recherà in Madagascar e a Mauritius. In un tweet diffuso al momento della partenza il papa ha invitato alla preghiera affinché Dio consolidi in tutta l'Africa la riconciliazione fraterna, unica speranza per una pace solida e duratura.