Il Papa torna su X, ringrazia per messaggi e incoraggia i diaconi

Dopo una settimana in cui non aveva più frequentato il suo profilo social, oggi papa Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli, è tornato a comunicare con i fedeli su X, tramite l'account in nove lingue @Pontifex. "In questi giorni mi sono giunti tanti messaggi di affetto e mi hanno particolarmente colpito le lettere e i disegni dei bambini. Grazie per questa vicinanza e per le preghiere di conforto che ho ricevuto da tutto il mondo!", scrive il Papa, ribadendo quanto detto nel testo per l'Angelus. E in un altro post, questo riferito al Giubileo dei Diaconi, il Pontefice afferma: "Vi esorto a continuare con gioia il vostro apostolato e - come ci suggerisce il #VangeloDiOggi - ad essere segno di un amore che abbraccia tutti, che trasforma il male in bene e genera un mondo fraterno. Non abbiate paura di rischiare l'amore!".



La crisi emergenziale che ieri ha subito papa Francesco nella sua camera al Gemelli oggi è sostanzialmente rientrata, come emerge anche dal fatto che abbia trascorso una notte tranquilla. Al Pontefice comunque, riferiscono fonti Vaticane, sono tuttora applicati i 'naselli' per la somministrazione di ossigeno ad altri flussi, che lo aiutano nella respirazione. Stamane Francesco è stato sottoposto a nuovi esami clinici, in base ai risultati dei quali questa sera verrà diffuso un nuovo aggiornamento medico.



La prognosi resta riservata. La Sala stampa vaticana ha comunicato che la notte è trascorsa tranquilla e il Pontefice ha riposato. Tuttavia, anche oggi l'Angelus è stato diffuso solo in forma scritta.

"Da parte mia, proseguo fiducioso il ricovero al Policlinico Gemelli, portando avanti le cure necessarie; e anche il riposo fa parte della terapia! Ringrazio di cuore i medici e gli operatori sanitari di questo Ospedale per l'attenzione che mi stanno dimostrando e per la dedizione con cui svolgono il loro servizio tra le persone malate". Lo afferma papa Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli, nel suo testo per l'Angelus che oggi è stato diffuso in forma scritta.



In segno di vicinanza e sostegno, in tutta Italia si moltiplicano momenti di preghiera. Oggi pomeriggio, alle 17:30, si terrà una messa nella Basilica di San Giovanni in Laterano, mentre questa sera, alle 20:00, il cardinale Matteo Zuppi guiderà il Rosario per la salute del Papa nella chiesa di San Domenico a Bologna, trasmesso in diretta su Tv2000.

Nel frattempo, in Vaticano, l’arcivescovo Rino Fisichella ha presieduto la messa per il Giubileo dei Diaconi, leggendo l'omelia preparata dal Papa, in cui Bergoglio ha ribadito il valore del perdono come fondamento della convivenza umana e della pace nel mondo. Durante la celebrazione, sono stati ordinati 23 nuovi diaconi provenienti da diversi Paesi. L’intera comunità ecclesiale italiana si sta mobilitando con celebrazioni e momenti di raccoglimento, mentre il mondo attende aggiornamenti sulle condizioni del Pontefice, pregando per la sua guarigione.