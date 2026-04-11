Il paradosso della crisi: voli per le Maldive a 250 euro ma rischio stangata per mete europee

250 euro per il volo Roma/Maldive. Stessa cifra per le Seychelles. Mete di lusso fino a ieri inaccessibili diventano un sogno tascabile. L’estate 2026 sembra scritta dagli algoritmi più che dalle agenzie di viaggio: mentre alcune rotte lontane crollano nei prezzi, altre – più vicine - rischiano di diventare un vero e proprio salasso. È la fotografia scattata da Assoutenti, che racconta un mercato aereo sempre più imprevedibile, tra occasioni da cogliere al volo e possibili stangate last minute. È l'altra faccia dell'incertezza, quasi un paradosso.

Partiamo dalle buone notizie: si può volare da Roma alle Maldive anche a circa 250 euro, lo stesso ordine di prezzo per le Seychelles se si prenota tra maggio e giugno. E non finisce qui. Le tariffe per diverse destinazioni a lungo raggio si sono sgonfiate come un salvagente bucato: Hong Kong da 278 euro, Malesia da 286 euro, Singapore intorno ai 300 euro, mentre Giappone e Filippine si aggirano sui 370 euro.

Un ribasso che arriva fino al -28% su alcune tratte rispetto ai livelli di marzo, come nel caso di un Milano–Maldive ad agosto, che si ferma a circa 1.056 euro. Anche Capo Verde da Roma scende del 23%, mentre Sharm el-Sheikh e Zanzibar in pieno agosto risultano più economiche del 18% rispetto ai mesi precedenti. Il motivo?

Secondo Assoutenti, non è magia né improvvisa generosità delle compagnie aeree, ma un mix di domanda incerta e aerei non proprio pieni. Gli algoritmi, pur di evitare voli semi-vuoti, abbassano le tariffe per riempire i posti rimasti liberi. Ma il rovescio della medaglia è già in vista. Se alcune rotte intercontinentali oggi fanno sorridere i viaggiatori, quelle più “di casa” potrebbero presto farli piangere: Grecia, Spagna e le classiche mete estive europee rischiano infatti rincari nelle prossime settimane. In sintesi: oggi si può sognare una fuga alle Maldive a prezzo pizza gourmet. Domani, però, anche una semplice settimana a Ibiza potrebbe costare quanto un piccolo viaggio verso l’altra parte del mondo.







