BORGO MAGGIORE Il parco della musica È il progetto ideato da Chiara Guiducci, insegnante delle scuole medie e studentessa di design all’Università di San Marino, per riqualificare il parco di San Giovanni Bosco a Borgo Maggiore

Il parco di San Giovanni Bosco è un piccolo polmone verde nel centro di Borgo Maggiore proprio dietro la storica sede dell'Istituto Musicale. Negli scorsi mesi nell'area sono stati già svolti dei lavori di riqualificazione in particolare nelle aree verdi con la progettazione e piantumazione di un nuovo giardino.

Il progetto sviluppato da Chiara Guiducci, studentessa di design all'Università di San Marino, ha lo scopo di dare ulteriore risalto all'area e ridurre l'impatto sonoro provocato dalla superstrada. "Lungo tutto il perimetro l'idea è di fare un auditorium in modo da poter dare una seduta e poter assistere a concerti" spiega Chiara Guiducci.

Un volto nuovo quindi per il parco in modo da renderlo un'area giochi funzionale per i bambini e allo stesso tempo poter ospitare lezioni di musica o concerti.

