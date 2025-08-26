Il patriarca Bartolomeo in visita a San Marino: dialogo tra religioni per superare i conflitti

“La religione deve unire e non dividere”: portano un messaggio di pace i rappresentanti della Chiesa ortodossa in visita a San Marino. Sul Titano Bartolomeo I, patriarca ecumenico di Costantinopoli, che a Palazzo Pubblico è stato ricevuto dai Capitani Reggenti, Denise Bronzetti e Italo Righi.

Per Bartolomeo – in queste ore in territorio per partecipare al Meeting - è la seconda volta a San Marino, la prima come patriarca. Più volte si è speso per la pace ed è in costante dialogo con la Santa Sede. All'udienza ha preso parte il segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari. "Questa visita, ancorché informale - spiega Beccari - è un passaggio che potrà permetterci di organizzare, nel prossimo futuro, un incontro istituzionale ancora più strutturato e intenso, anche sul fronte dei contenuti. Un onore ricevere questa visita a San Marino".

All'incontro anche don Mirco Cesarini, in rappresentanza della Diocesi di San Marino-Montefeltro. Al termine dell'udienza uno scambio di omaggi. E la promessa di ritrovarsi per un nuovo confronto. "E' molto importante questa visita", commenta Policarpo, metropolita ortodosso d'Italia. Il Patriarca, prosegue, "ha ringraziato la Repubblica per la protezione verso i fedeli ortodossi qui presenti". E sono stati rilanciati "due grandi aspetti: il dialogo interreligioso e la protezione dell'ambiente di cui il nostro patriarca è promotore".

Nel servizio le interviste a Luca Beccari (segretario di Stato Affari Esteri) e a Policarpo (metropolita ortodosso d'Italia)







