Il piccolo Mustafa e il padre in Italia, nuova vita a Siena

In Siria, per i bombardamenti, hanno perso gambe e braccia. Siena, in una gara di solidarietà senza precedenti, li ha adottati e gli daranno una nuova vita. Bologna e la scienza sperano di tornare a farli camminare e ad abbracciare nuovamente. Munzir e Mustafa, i protagonisti dello scatto 'Hardship of Life', che ha fatto il giro del mondo diventando immagine simbolo del dramma siriano insieme con la mamma Zeynep e le due sorelline, da venerdì sera sono in Italia. Sono atterrati all'aeroporto 'Leonardo da Vinci' di Roma con un volo di linea da Istanbul intorno alle 17. A Siena potranno iniziare la loro nuova vita in un alloggio messo a disposizione dalla Caritas e dall'Arcidiocesi. Uno scatto, quello del fotografo turco Mehmet Aslan, che aveva commosso il mondo intero aggiudicandosi il premio assoluto al Siena International Photo Awards 2021. "Adesso è figlio vostro", ha detto la mamma del piccolo Mustafa agli organizzatori del Sipa appena dopo l'atterraggio.