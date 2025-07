Il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli presenta la nuova stagione, tra tradizione e rinnovamento

Il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli presenta la stagione teatrale 2025/2026. Un punto di riferimento per la cultura sammarinese: dagli spettacoli in italiano a quelli in dialetto, non si può rinunciare agli show della compagnia. L'attuale gruppo, composto da oltre 25 persone, si prepara alle nuove commedie. Si partirà domenica 19 ottobre al Centro Sociale di Fiorentino, con La vita è un luna park 3. "Per dimostrare - spiega il presidente Francesco Morganti - che la vita è come un parco divertimenti, fatta di sali e scendi, di risate, di dolori, di tunnel, di buio, di sole. E quest'anno affronteremo un tema molto delicato e molto attuale: quello della guerra".

Stagione presentata in un luogo caro ai sammarinesi: i portici di Borgo, con la celebre terrazza, restituiti nel 2023 alla collettività. Oltre ai membri storici, come Augusto Casali, presente anche il capitano di Castello Sergio Nanni che, nel passato, si è più volte occupato delle scenografie. Poi ci sono le nuove leve, come il giovane attore Alessio Lazzari. Tra gli spettacoli non mancherà, ovviamente, la Commedia Dialettale di Sant'Agata.

"Il dialetto sanmarinese - afferma Morganti - è un elemento di identità per questa piccola Repubblica. Stiamo cercando di organizzare con le scuole delle iniziative, per far sì che anche i ragazzi possano approcciarsi a questa lingua. Perché con una parola puoi esprimere un concetto, ma con il dialetto esprimi il sentimento delle cose".

