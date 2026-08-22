Il Pontefice dai soggetti fragili a Domagnano e Borgo Maggiore

Papa Leone XIV a Domagnano e Borgo Maggiore

A Domagnano, ad attendere il Santo Padre, ci sono gli anziani ospiti del Casale La Fiorina. Sono emozionati e hanno sfidato le fatiche dell’età pur di esserci. Alcuni, lo hanno detto: potrebbe essere l’ultima occasione per vedere il Papa.

Il passaggio è breve: l’auto rallenta e Leone XIV abbassa il finestrino per salutare i fedeli lungo la strada. Qualcuno non nasconde la speranza che possa scendere. Non accade, ma sono pochi istanti di grande intensità.

"Questa mattina alcuni di loro facevano fatica anche a parlare e ad esprimere veramente quello che provavano e lo dimostravano così. Siamo qua, è stato molto emozionante, avevamo anche un pensiero per il Papa fatto, costruito tutto da loro a mano" le parole della Direttrice del Casale La Fiorina, Cinzia Cesarini.

"L'abbiamo confezionato al Casale La Fiorina, io ho fatto il centrino sotto e poi c'è sopra il regalo." dice un'anziana ospite della RSA.

"È stata una bella cosa, non l'avevo mai creduta, passare proprio vicino così", il commento di un'altra ospite. "L'ha visto bene?" "Sì, sì l'ho visto bene," risponde.

Resta il valore di un incontro che per loro diventa un ricordo speciale e che richiama le parole del Papa sulla terza età: gli anziani non sono un peso, ma custodi di memoria, fede e saggezza, “segni di speranza”. In una società che rischia di lasciarli soli, Leone ricorda l’importanza della vicinanza, dell’affetto e del dialogo tra generazioni. Perché una comunità che sa ascoltare e custodire i suoi anziani è una comunità che non dimentica le proprie radici e sa guardare al futuro.

Anche a Borgo Maggiore, le persone disabili del Colore del Grano, dell'Atelier e delle Associazioni, non nascondono l'emozione.

Il Santo Padre, come a Domagnano, abbassa il finestrino e allunga la mano per salutare. In volto, un largo sorriso. Anche se si limita a rallentare, senza scendere, il momento per molti è indimenticabile, un ricordo che porteranno con sé per tutta la vita.

"È stata un'emozione bella, mi sarebbe piaciuto stringergli la mano ma comunque sono stata felice di averlo visto passare e ha salutato tutti noi. Sono contenta che l'ho salutato così, è stato molto bello, speriamo che la prossima volta lo fanno scendere" Le parole di Barbara e Giada, ospiti de Il Colore del Grano.

Servizio di Monica Fabbri e Laura Bonaiuti







