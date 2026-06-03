Il presepe, filo che unisce i territori: alla Segreteria Turismo un accordo con 11 comuni

C'è qualcosa di antico e potente nella tradizione del presepe, qualcosa che attraversa i secoli senza perdere forza, che parla di famiglie, comunità, radici. E oggi, quella tradizione diventa anche un progetto condiviso, un patto tra territori firmato alla Segreteria di Stato per il Turismo. San Marino e undici Comuni toscani hanno siglato un accordo di collaborazione con al centro proprio il presepe, non solo come simbolo religioso, ma come opera d'arte, come linguaggio comune, come motore di attrattività turistica.

Il Segretario Federico Pedini Amati ha voluto fortemente questo protocollo: "È un'occasione che ci unisce e ci unirà, grazie a un progetto legato alla spiritualità e al mondo della famiglia. I confini, in ambito turistico — l'abbiamo visto col Covid — non esistono. Vogliamo raccontare insieme i nostri territori."

Tra i protagonisti c'è Montegiardino. Da oltre venticinque anni, il più piccolo Castello della Repubblica mette in scena il suo Presepe Vivente, portandolo fino a Roma e in Vaticano. Il Capitano di Castello Giacomo Rinaldi non nasconde l'emozione: "Questa firma ci riempie d'orgoglio. È un riconoscimento al lavoro di tutti coloro che in questi anni hanno portato avanti questa manifestazione con tanta dedizione. E apre a prospettive sempre maggiori per il futuro." A dare voce alla dimensione italiana del progetto è Simona Rossetti, sindaca di Cerreto Guidi e presidente dell'Associazione Nazionale Città dei Presepi: "Il presepe parla delle comunità che lo realizzano, dei territori. Ogni tappa è un luogo di scambio, di incontro, di approfondimento — per ripartire più arricchiti rispetto a come si arriva."







