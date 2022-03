Il presidente Draghi su San Marino: "Un anno fa un grandissimo passo avanti"

Dalla nostra corrispondente Francesca Biliotti

Alla Stampa Estera di Roma si è parlato soprattutto di guerra tra Russia e Ucraina col presidente Mario Draghi, che ha avuto anche il tempo di parlare di San Marino. Il presidente del Consiglio si presenta fresco della telefonata avuta il giorno prima col presidente russo Putin. I tempi non sono però ancora maturi per Putin, ha poi riferito, di incontrare il presidente Zelensky. Ci sono le condizioni per porre un tetto al prezzo del gas, ha poi detto, mentre il pagamento in rubli lo vede molto difficile.

Infine, qualche parola su San Marino: sollecitato circa i temi affrontati un anno fa nello storico incontro coi Capitani Reggenti e il governo della piccola Repubblica, il presidente prima ha definito “fondamentale” il percorso di trasparenza e lotta al riciclaggio compiuto, poi ritiene ci sia ancora strada da percorrere.

Nel video gli interventi di Mario Draghi, presidente del Consiglio italiano