ROTARY SAN MARINO Il presidente internazionale del Rotary, Antonio Henrique Barbosa De Vasconcelos, in visita a San Marino

Ieri il rappresentante del presidente internazionale del Rotary, il brasiliano Antonio Henrique Barbosa De Vasconcelos, in occasione del 40ennale dei rapporti diplomatici tra il Titano e il suo Paese ha visitato il museo filatelico, la mostra dell’artista Kobra e Palazzo Pubblico in compagnia dell’ambasciatore di San Marino per il Brasile Filippo Francini e di una delegazione del Rotary club di San Marino, presieduta da Giovanni Giardi. Stasera la consegna del Premio Rotary per la professionalità che quest’anno viene assegnato all’autore di commedie dialettali già premiato in vari contesti Stefano Palmucci.

