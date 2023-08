#MEETING23 Il presidente Mattarella: "Il mondo è migliore se lo guardiamo con gli occhi giusti" Le parole del capo dello Stato intervellate dagli applausi, il primo partito quando ha detto che la Romagna non va lasciata sola. Segretari di Stato in prima fila

L’accoglienza è calorosa, tanti applausi e anche qualche coretto dai giovani presenti. Ad accogliere il presidente le autorità regionali e locali. Prima un giro nei padiglioni, e la visita allo spazio del ministero degli Esteri, poi l'ingresso in auditorium, sempre tra gli applausi. In prima fila i Segretari di Stato Beccari, Belluzzi e Mularoni, anche alcuni consiglieri come Gian Carlo Venturini, salutati con trasporto dal presidente, che verrà a San Marino il prossimo dicembre: strette di mano prima e dopo il suo discorso, che durerà 40 minuti. Introdotto da Bernhard Scholz, il presidente ricorda il suo Meeting 7 anni fa, e la ripresa del dialogo oggi, per i 75 anni della Costituzione, che riprende il filo conduttore del Meeting di quest'anno, l'amicizia. Il primo applauso lo scatena parlando della tragedia in Romagna, “che non va lasciata sola”, ammonisce. L'Europa nasce da un reciproco impegno di pace, ha detto, non perdiamo la speranza di ritrovarla. No alla deriva di aggressioni del più forte contro il più debole. Parole toccanti, poi, sui fenomeni migratori. Il presidente parla del disegno custodito nel suo studio, al Quirinale, che raffigura il 14enne annegato nel Mediterraneo, che aveva cucito la sua pagella nella fodera della giacca: “Voleva venire in Europa per studiare – ha detto – Dietro numeri e percentuali vi sono persone, con la loro storia e i loro progetti, il loro futuro tante volte cancellato”. Eppure, ha concluso, “il mondo è migliore se lo guardiamo con gli occhi giusti”.

Nel video gli interventi del presidente della Repubblica Sergio Mattarella

