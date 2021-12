QUIRINALE Il presidente Mattarella saluta il Corpo Diplomatico: "Il mio è un commiato" Presente anche l'Ambasciatrice di San Marino in Italia Daniela Rotondaro. In mattinata l'incontro con Papa Francesco

Il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella ha iniziato i suoi congedi, al termine del settennato al Quirinale: incontri col Papa e col corpo diplomatico. La politica non ha mai nascosto il desiderio di vedere il presidente Mattarella riconfermato al Quirinale, per tanti motivi, non ultimo la difficoltà di trovare sostituiti che siano all'altezza. L'unico, o uno dei pochi, in questo momento siede a Palazzo Chigi, e anche lì altri papabili che godano della sua credibilità non ve ne sono molti. Ma il presidente della Repubblica finora non ha mai ceduto, e nelle occasioni pubbliche ha sempre parlato di commiato.

Con questo spirito ha incontrato Papa Francesco prima, e il Corpo Diplomatico poi. Presente anche l'Ambasciatrice di San Marino in Italia Daniela Rotondaro, seduta vicino al Decano del Corpo Diplomatico-Nunzio Apostolico, monsignor Tscherrig. Dopo aver auspicato la collaborazione internazionale per combattere pandemia e cambiamenti climatici, il presidente ha voluto sottolineare un aspetto inconsueto. “La voce dell'Europa è essenziale – ha concluso – L'Unione potrà consolidare un ruolo positivo, testimoniando in modo efficace la saldezza dei suoi valori, fondati sul fondamentale rispetto della dignità di ogni persona e di ogni popolo, in ogni condizione”.

Nel video l'intervento del presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: