Il presidente nazionale ITAL incontra USL. Rilanciata la collaborazione

“È la mia prima missione all'estero da presidente nazionale dell'ITAL”. Rispondendo all'invito di USL, Giuliano Zignani rilancia la collaborazione. Obiettivo: potenziare il patronato della UIL all'estero. Rientra, quindi, anche San Marino, con i suoi 5000 italiani residenti, gli oltre 7000 lavoratori frontalieri, e quei pensionati che percepiscono pensioni italiane. Durante la pandemia – ammette il Segretario Generale Usl - si sono persi i rapporti. “Abbiamo vissuto per due/tre anni in una bolla” – afferma Zignani - “finita l'emergenza, torniamo nella realtà”. Si dice felice dell'invito, “per vedere, assieme agli amici di San Marino, come potenziare la nostra struttura in Repubblica. Nel periodo del Covid i nostri uffici sono sempre stati aperti e gli operatori disponibili a rispondere alle esigenze delle persone, soprattutto di quelle che rappresentiamo. Il patronato in Italia ma anche qui a San Marino è un punto di riferimento”. Per raggiungere gli obiettivi Francesca Busignani punta sulle sinergie. “Abbiamo ritenuto opportuno riprendere tutti i rapporti con la Uil, con la quale abbiamo doppia affiliazione da quando siamo nati. Solo confrontandosi realmente si possono risolvere quelle situazioni che, di ricaduta, tutelano a 360 gradi i lavoratori. Se si collabora – dice – si cresce, e si offre a sammarinesi e frontalieri un servizio ottimale”.