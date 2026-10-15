Il Presidente Valentini accoglie positivamente la disponibilità del Direttore Sergio

"Appresa la notizia dalla stampa, prendo atto - dichiara il Presidente del Cda di San Marino Rtv Pasquale Valentini - delle decisioni del Cda Rai, riguardo la Direzione Generale di San Marino Rtv e accolgo positivamente la disponibilità del Direttore Roberto Sergio a proseguire nel suo incarico e per questo lo ringrazio a nome mio, del Cda e del personale di San Marino Rtv. Auspico che la circostanza rappresenti l'occasione per incrementare ulteriormente la collaborazione e il coinvolgimento fra i due soci e i rispettivi consigli di amministrazione e consenta di proseguire nel consolidamento dell'Emittente sammarinese, sia sotto l'aspetto della stabilità gestionale, sia rispetto alle finalità dell'Emittente stessa".







