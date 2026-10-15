SAN MARINO RTV Il Presidente Valentini accoglie positivamente la disponibilità del Direttore Sergio Il Cda Rai ha deliberato la prosecuzione dell'incarico del Dg alla guida dell'Emittente di Stato sammarinese

Il Presidente Valentini accoglie positivamente la disponibilità del Direttore Sergio.

"Appresa la notizia dalla stampa, prendo atto - dichiara il Presidente del Cda di San Marino Rtv Pasquale Valentini - delle decisioni del Cda Rai, riguardo la Direzione Generale di San Marino Rtv e accolgo positivamente la disponibilità del Direttore Roberto Sergio a proseguire nel suo incarico e per questo lo ringrazio a nome mio, del Cda e del personale di San Marino Rtv. Auspico che la circostanza rappresenti l'occasione per incrementare ulteriormente la collaborazione e il coinvolgimento fra i due soci e i rispettivi consigli di amministrazione e consenta di proseguire nel consolidamento dell'Emittente sammarinese, sia sotto l'aspetto della stabilità gestionale, sia rispetto alle finalità dell'Emittente stessa".

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