CARO PREZZI Il prezzo dei carburanti cala, ma per le famiglie il conto resta salato A San Marino resta attivo fino al 30 aprile lo sconto sui carburanti, che porta il rimborso Smac a 20 centesimi al litro

Il diesel scende a 2 euro e 16 centesimi al litro e la benzina a 1 euro e 79, con lievi ribassi anche in autostrada, ma secondo il Codacons gli italiani continuano a spendere oltre 148 milioni di euro in più a settimana, rispetto al periodo precedente al conflitto in Medio Oriente. Di questa cifra, circa 88 milioni finiscono alla filiera dei carburanti e oltre 61 milioni nelle casse dello Stato tra IVA e accise.

Il ministro della Sicurezza energetica Pichetto Fratin frena su un possibile ulteriore taglio proprio delle accise: “Costa circa un miliardo di euro al mese. Valuteremo a fine aprile, quando scadrà la misura emergenziale”. Lo scenario energetico pesa anche sulle prospettive economiche: secondo Confesercenti, la crisi rischia di rallentare la ripresa italiana fino al 2027, con una perdita di 0,3 punti di pil; consumi in calo di quasi 4 miliardi e investimenti in frenata di 7,7 miliardi.

In questo scenario cresce anche l’emergenza sociale: la povertà energetica riguarda oltre 5 milioni di cittadini nello Stivale, che faticano a pagare luce e riscaldamento, soprattutto nel Sud. Si stima che i recenti rincari di gas ed elettricità avranno un impatto fino a 6 miliardi e mezzo di euro sui bilanci familiari.

A San Marino resta attivo fino al 30 aprile lo sconto sui carburanti, che porta il rimborso Smac a 20 centesimi al litro, mantenendo un vantaggio competitivo rispetto all’Italia. Mentre sul fronte energia si lavora a nuove soluzioni: dopo aver sospeso la tariffa fissa per l'elevata volatilità dei mercati, l'Autorità per l'energia torna a riunirsi il 17 aprile per valutare anche la sua possibile reintroduzione, su richiesta di Aass e Segreteria di Stato competente. L'incontro è per sondare possibili interventi, con l’obiettivo di offrire ai cittadini prezzi più stabili anche in vista della riduzione dei consumi favorita dall’arrivo della stagione più calda.

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