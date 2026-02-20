CONVEGNO Il primo Digital Security Forum 2026 a San Marino L'evento è stato organizzato dalla associazione Global Crisis Group

Crollo del multilateralismo a favore del multipolarismo, fine della bolla di pace durata 80 anni. E' il mutato contesto geopolitico internazionale che domina la prima edizione del "San Marino Digital Security Forum 2026", appuntamento dedicato ai temi dell’innovazione e della sicurezza digitale, con uno sguardo alle sfide e alle opportunità di un futuro sempre più connesso. L’evento, organizzato dalla associazione Global Crisis Group ha riunito istituzioni, esperti e rappresentanti della società civile per promuovere consapevolezza e soluzioni concrete in un ambito strategico per lo sviluppo.

"C'è una crisi, è innegabile dirlo, di organizzazioni internazionali che sin ad ora sono state preordinate a garantire la pace ed il consenso sociale che stanno, per un insieme di motivi, venendo meno. Sono sotto attacco" ha commentato Luciano Carta Pres. Emerito Leonardo SPA.

"La sicurezza digitale è un pilastro della sovranità nazionale" ha sottolineato la Reggenza nel suo messaggio di saluto ricordando come "l'uomo debba essere sempre al centro del processo".

"La transizione digitale è un aspetto politico, non tecnico" ha rimarcato Luca Beccari, Segretario agli Esteri.

"Se da una parte la crescita e lo sviluppo tecnologico corrono veloci, altrettanto veloci possono correre i rischi - ha continuato Andrea Belluzzi, Segretario Interni - Quindi dobbiamo approfondire, conoscere, essere consapevoli: lo Stato, l'amministrazione, il mondo dell'economia. Dobbiamo correre per crescere, intercettare l'evoluzione digitale che può permettere sviluppo economico, dobbiamo dedicare la metà delle nostre energie, attenzioni e risorse anche a crescere nella sicurezza per difenderci dai rischi che lo sviluppo in sé comporta2.

Si è parlato di infrastrutture critiche, cybersecurity ed intelligenza artificiale e dei rischi connessi come la guerra ibrida che sfrutta la tecnologia e la globalizzazione per creare disorientamento condotta anche con la disinformazione: una minaccia per infrastrutture, energia e coesione sociale.

"Servono quadri normativi chiari - ha specificato Mons. Fabrizio Turriziani Colonna - l'etica dell'ia deve essere il frutto di un lavoro interdisciplinare affinchè sia a servizio dell'umanità".

"Siamo uno Stato, quindi ci dobbiamo confrontare con le grosse realtà, capire quale possa essere la strategia migliore per collaborare con le grosse realtà e quindi mettere sul tavolo le nostre esperienze - ha concluso Lino Zucchi, presidente ass. Global Crisis Group -. E' quello che abbiamo fatto noi oggi: cercare di portare esperienze dall'Italia e non solo dall'Italia, per poi trarne dei vantaggi e diventare grandi anche noi"



Nel video le interviste a Gen. Luciano Carta pres. Emerito Leonardo SPA, Andrea Belluzzi, Segretario Interni, Lino Zucchi, pres. ass. Global Crisis Group.

