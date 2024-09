Il primo Dog Day sammarinese al Parco Laiala: a tutto canicross

Nel video le interviste a Paola Carinato (presidente associazione San Marino Athletics Academy) e Enrico Calandri (vice campione mondiale di Canicross)

Un pomeriggio di festa dedicato agli amici a 4 zampe. Al Parco Laiala il primo Dog Day del Titano: un'occasione d'incontro e sport per cinofili, che si mettono alla prova in una camminata o corsa di tre chilometri nella suggestiva pineta di Serravalle. L'evento, organizzato da Apas, Bautique, Pharmalab, Canicross San Marino e San Marino Athletics Academy, promuove infatti i valori del benessere, rispetto e inclusione. Evento che accoglie anche una bella notizia: alcuni dei cani corridori sono appena stati adottati all'Apas."Tutti i cani e le persone di qualsiasi età possono prendere parte - spiega Paola Carinato, presidente dell'associazione San Marino Athletics Academy -. In particolare l'associazione porta avanti anche lo sport inclusivo e abbiamo anche degli atleti della categoria adapted che corrono con il cane e la guida".

E dopo la fatica della corsa, per i più fortunati arrivano i premi: a vincerli il cane più anziano, la coppia padrone-cane più giovani e il binomio più originale. Ma non finisce qui perché c'è spazio anche per la presentazione della squadra sammarinese che parteciperà ai prossimi mondiali di canicross, la corsa con il cane imbragato su sterrato, in programma il 19-20 ottobre a Bardonecchia, Torino. Si tratta di 5 giovani atleti sammarinesi e della loro coach: tre di loro gareggiano nella categoria adapted, per persone con disabilità. Per dare un assaggio della loro bravura gli atleti si sono sfidati sullo stesso percorso del parco Laiala, assieme a campioni italiani. " I benefici sono molteplici - commenta Enrico Calandri, vice campione mondiale di canicross -, sia fisici che psichici, perché è un'attività che si svolge all'aria aperta, quindi ti permette di stare in ambienti sani, sicuri, di condividere qualcosa con il tuo amico a quattro zampe. Ti arricchirà e ti farà anche migliorare e mantenere una certa forma fisica, a te e al cane, e migliorerà il vostro rapporto".

Nel video le interviste a Paola Carinato (presidente associazione San Marino Athletics Academy) e Enrico Calandri (vice campione mondiale di Canicross)