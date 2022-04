Il professor Crisanti: "Smettiamo di valutare l'epidemia con gli occhi del passato"

A causa di un problema informatico l'Istituto Sicurezza Sociale non ha fornito i dati odierni relativi all'andamento dell'epidemia a San Marino. In Europa si attendono le decisioni unitarie circa la quarta dose. In attesa di conoscere le indicazioni unitarie europee sulla eventuale quarta dose di vaccino, la società dei rianimatori spiega quali pazienti oggi giungono in terapia intensiva per Covid-19: primi sono i no vax, con polmoniti gravi che necessitano di supporto respiratorio; poi i fragili vaccinati, tra cui anche malati oncologici; infine chi arriva in ospedale per incidenti o ictus e si rileva la loro positività. E' vero che in giro c'è la nuova variante XE, combinazione di Omicron 1 e 2, ma smettiamo di valutare questa epidemia con lo sguardo del passato, quando l'unico strumento possibile era il distanziamento sociale, avverte il direttore del dipartimento medicina molecolare all'Università di Padova, professor Crisanti.

L'incremento odierno è di 30.630; scendono di 6 le terapie intensive, 125 però i decessi. Sono oltre tremila i nuovi positivi in Emilia Romagna (3.195), scendono sotto le trenta unità le terapie intensive, ancora in calo (27 totali, -5); 18 i decessi, uno anche in provincia di Rimini (una donna di 96 anni, 187 i casi in più). E mentre domani in Francia entra in vigore il bonus psicologico, per rispondere ai disagi mentali legati al coronavirus, la Cina tenta pervicacemente di attuare la politica “zero Covid”, con lockdown draconiani, come quello imposto ai 25 milioni di abitanti di Shanghai, e test di massa.

Nel video l'intervento di Andrea Crisanti, Direttore dipartimento medicina molecolare Università di Padova