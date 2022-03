Il professor Giostra membro effettivo del Collegio Garante Ieri il giuramento a Palazzo Pubblico anche di un nuovo ambasciatore a disposizione.

Il professor Glauco Giostra è membro effettivo del Collegio Garante della Costituzionalità delle norme. Ieri a Palazzo il giuramento davanti i Capitani Reggenti, che hanno ricordato come anni fa il giurista abbia prestato la propria competenza per la riforma della Procedura Penale sammarinese e ricordato la responsabilità che il Collegio Garante ha di presidio dello Stato di Diritto. Una funzione che richiede - hanno detto i Capi di Stato - professionalità, saggezza, equilibrio e sensibilità istituzionale. “Molte pronunce - hanno ricordato - sono state una vera e propria opportunità di miglioramento della produzione normativa”. Ringraziato per l'impegno e ricordato infine con stima l'avvocato Giovanni Nicolini, giunto a conclusione del suo mandato.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: