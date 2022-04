COVID-19 Il professor Locatelli: "Medici che non raccomandano la vaccinazione sono incompatibili con la professione" In Italia via alla quarta dose per i grandi anziani e i fragili, per tutti gli altri se ne riparla in autunno, magari con vaccini adattati alle varianti

Quasi cento nuovi positivi in un giorno a San Marino, ma situazione stabile in ospedale. Crescono gli attualmente positivi a San Marino, 361, con 96 nuove positività rilevate. Restano però stabili a 9 i ricoveri, e la terapia intensiva è vuota da malati Covid da quasi due mesi. 79 le guarigioni.

In Italia entra in vigore la raccomandazione per la quarta dose, o secondo richiamo che dir si voglia, per gli over 80 e per i 60-79enni fragili, dunque con patologie. “Nei prossimi mesi – hanno spiegato dal ministero della Salute – si potrebbe verificare una riduzione di copertura del vaccino, anche se i dati italiani mostrano una tenuta, proprio per questa fascia di età”. Per tutti gli altri se ne riparlerà in autunno, magari a partire dagli over 50, per quello che sarà chiamato “richiamo annuale”, probabilmente con un vaccino adattato alle ultime varianti.

Durissimo l'attacco del professor Locatelli a quei medici e pediatri che hanno sconsigliato la vaccinazione.

L'incremento odierno è di oltre 83mila casi (83.643), calano di 3 unità le terapie intensive (463 totali), 169 le vittime. Anche l'Emilia Romagna parte domani con le prenotazioni per la quarta dose, per le categorie già dette, oltre a ospiti di Rsa: una platea di 500mila cittadini circa, dalla quale è escluso solo chi si è contagiato dopo la terza dose. In Regione sono 3.330 i nuovi positivi, restano sotto le quaranta le terapie intensive (39 totali, +3 da ieri), 20 i decessi (+269 casi a Rimini).

Nel video l'intervento del professor Franco Locatelli, presidente Consiglio superiore di Sanità

