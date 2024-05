Il prosciuttificio San Marino riparte con Villani Spa

Il prosciuttificio San Marino inaugura la nuova produzione. A rilevarlo Villani Spa, nata nel 1886, azienda da 160 milioni di fatturato e 15mila punti vendita in Italia e all'estero. L’acquisizione ha come obiettivo il potenziamento della capacità produttiva del Gruppo nell’ambito della lavorazione dei salumi cotti, punto di forza della realtà sammarinese. "Credo sia un perfetto esempio - commenta il segretario all'Industria Fabio Righi - di come la sinergia tra Italia e San Marino possa divenire strategica per i rispettivi contesti economici e sarà nostro dovere essere al fianco di imprese ad alto valore come quella che oggi apre i battenti nel nostro territorio".

